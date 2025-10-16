Le parole di Gianluigi Donnarumma, portiere del Manchester City e della Nazionale, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport

Questa volta deve esserci il due senza il tre. L’Italia con ogni probabilità dovrà passare dai playoff per andare ai Mondiali, cancellando un tabù che dura dal 2014, ultima edizione a cui parteciparono gli Azzurri. Tra i grandi protagonisti di questa Nazionale, oltre che il capitano, c’è Gianluigi Donnarumma, che ai microfoni de La Gazzetta dello Sport è tornato sul tema: “La terza eliminazione non accadrà, non può accadere. Questa Nazionale finirà dentro al prossimo campionato del Mondo: zero dubbi“.

Proprio le delusioni del passato possono essere la forza di questa Nazionale secondo il portiere del Manchester City: “Hanno un senso se le fai proprie: non sottovaluteremo nessuno, nessuno verrà preso sotto gamba, non avrebbe senso farlo. Questo gruppo si vuole bene: ci faremo trovare pronti quando arriverà il tempo dei playoff“.

Proprio questi mesi che precedono l’appuntamento di marzo possono essere utili per entrare in maggiore sintonia con Gattuso: “Ci permetterà di metabolizzare le sue idee, di dare sostanza al suo calcio“.

Donnarumma ha parlato anche delle differenze tra Guardiola e il CT: “Quando ascolti Pep resti incantato. Me lo immaginavo così, ma la realtà è ancora meglio di come la prevedevo, spero di restare a Manchester il più a lungo possibile. Gattuso invece te lo senti addosso, è come se stesse dietro di te in ogni istante della partita. Ama il dialogo, parla tanto, ci spiega tutto. Ci ha restituito una forte identità collettiva“.

Donnarumma: “Il Milan crede allo Scudetto”

Gianluigi Donnarumma ha commentato le differenze tra la Serie A e la Premier League: “In Inghilterra si corre dal primo all’ultimo istante della partita, da noi non è così, ma non vuol dire che sia meglio o peggio. Ci sono 4-5 squadre che potranno dire la loro fino alle ultime curve. È proprio questo a dare dimensione alla Serie A“. Sulla favorita, invece: “Mi piace il Milan, mi incuriosisce tutto quello che c’è alla base della svolta. Penso ad Allegri, ma non solo. Ho parlato con gente che conosco e che conosce l’ambiente rossonero: ci credono e fanno bene a farlo“.

Sulle altre, invece: “Mi piace la forza dell’Inter, gruppo collaudato e che si nutre delle conoscenze recenti. La conferma di Conte a Napoli con l’energia, la nuova Roma di Gasperini e i suoi margini di miglioramento e la Juventus da prendere in considerazione. C’è da divertirsi“.

“Al City mi sento come a casa”

Gigio Donnarumma ha parlato dei suoi primi mesi al Manchester City: “Mi sento come a casa anche se è passato poco tempo dal mio trasferimento lì. Mi hanno voluto con fermezza, mi hanno fatto sentire importante e, ora, mi considerano già uno di loro“.

