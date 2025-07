Donnarumma, la priorità è sempre il PSG: previsto un incontro per valutare le condizioni

Le ultime su Gianluigi Donnarumma, il suo futuro al PSG e non solo

Gianluigi Donnarumma è reduce da una stagione ricca di successi e trofei vinti. Non in ordine di importanza, coppa e Supercoppa di Francia, Ligue 1 e (ovviamente) la Champions League. Solo il Mondiale per Club è sfuggito, in finale contro il Chelsea.

Con il contratto in scadenza a giugno 2026, adesso il portiere della Nazionale italiana e il suo entourage di agenti si muovono per capire quale possa essere la mossa migliore per il futuro.

Secondo quanto raccolto, la priorità di “Gigio” rimane sempre il Paris Saint-Germain, con un incontro club-giocatore previsto al rientro dalle vacanze per discutere.

L’intenzione di Donnarumma è capire se ci saranno le condizioni per rinnovare il contratto. Se così non dovesse essere, allora le strade saranno due: o rimanere un altro anno e liberarsi a zero a giugno 2026, oppure trovare un’altra squadra fin da subito.