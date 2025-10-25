Dieci anni fa Gigio Donnarumma debuttava tra i professionisti in Milan-Sassuolo

Ricordate quando un giovanissimo Gianluigi Donnarumma era stato schierato titolare a sorpresa in un Milan-Sassuolo? Sono passati esattamente dieci anni dal debutto tra i professionisti, a San Siro. “Galliani mi chiese se scherzavo, ma io non ne ho mai fatta una questione d’età“. Da quel 25 ottobre 2015 e da quella coraggiosa intuizione di Sinisa Mihajlovic, l’Italia ha trovato un predestinato.

Il classe ’99 diventò il secondo esordiente più giovane della storia rossonera, alle spalle di Giuseppe Sacchi. Preso il posto da titolare di Abbiati e Diego Lopez, il portiere spagnolo aveva raccontato quei momenti ai microfoni di AS: “Donnarumma è la più grande forza della natura che abbia mai visto tra i pali. Quando Sinisa decise di dargli fiducia per me fu tutto più difficile“.

Tra i tanti momenti indimenticabili con la maglia rossonera non può che esserci il primo rigore parato. Contro il Torino del “gallo” Belotti e contro il suo ex allenatore Mihajlovic.

Poi arriva l’esordio con la Nazionale (nel 2016), al San Nicola di Bari contro la Francia. Ma è nel 2021 che Gigio compie il suo capolavoro con la maglia azzurra, diventando simbolo dell’Europeo vinto dalla squadra di Roberto Mancini. La parata sul rigore di Bukayo Saka, sotto l’arco di Wembley, è l’immagine di un trionfo storico.

La Champions con il PSG

Donnarumma cresce con la maglia del Milan, ma è con quella del PSG che raccoglie i primi grandi successi della sua carriera (da ricordare con i rossoneri la Supercoppa italiana vinta contro la Juventus). In quattro anni, il classe ’99 vince di tutto: dai titoli in Francia alla coppa più ambita e tanto desiderata.

All’Allianz Arena di Monaco, nella sua ultima notte europea da calciatore del club francese, Donnarumma vince la Champions League, battendo in finale l’Inter. Oggi, difende i pali del City di Guardiola.

Donnarumma è il miglior portiere del mondo: cosa dicono i dati

Ovviamente non sono mancati i premi individuali nel corso del percorso di Donnarumma, premiato per due volte come miglior portiere del mondo con il Premio Yashin, nel 2021 e nel 2025.

Po ci sono i numeri. Dal 2020, infatti, il giocatore del Manchester City è il portiere che ha evitato più gol (32.67). Alisson insegue a quota 32.61, più distaccato Courtois al terzo posto con 26.93. Una storia incredibile, di un predestinato, iniziato il 25 ottobre 2015. Dieci anni dopo, Donnarumma continua a dominare. Anche in Premier League