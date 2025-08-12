Gigio Donnarumma (IMAGO)

Gianluigi Donnarumma si è espresso su quanto accaduto con il Paris Saint-Germain: le sue parole

Rottura totale tra Gianluigi Donnarumma e il Paris Saint-Germain: il portiere italiano, dopo l’arrivo di Chevalier, non è stato convocato neanche per la Supercoppa Europea contro il Tottenham. Alla vigilia del match Luis Enrique si è assunto tutte le responsabilità della decisione, specificando come fosse stata presa per motivi tecnici, mentre il portiere azzurro si è espresso su quanto accaduto con un lungo messaggio sui propri social.

“Dal primo giorno che sono arrivato, ho dato tutto me stesso, dentro e fuori dal campo, per guadagnarmi il posto e difendere con orgoglio la porta del Paris Saint-Germain. Purtroppo, qualcuno ha deciso che non potrò più far parte di questo gruppo e contribuire ai successi della squadra. È una decisione che mi lascia deluso e amareggiato.

Spero di avere ancora l’opportunità di guardare negli occhi i tifosi del Parc des Princes e salutarvi come meritate. Se ciò non dovesse accadere, voglio che sappiate che il vostro sostegno e il vostro affetto hanno significato il mondo per me e non li dimenticherò mai. Porterò sempre nel cuore il ricordo delle emozioni vissute, delle notti magiche e di voi, che mi avete fatto sentire a casa“.

Ai miei compagni – la mia seconda famiglia – grazie per ogni battaglia, ogni sorriso e ogni momento condiviso. Sarete sempre miei fratelli. Giocare per questo club e vivere questa città è stato per me un onore immenso. Giocare per questo club e vivere questa città è stato per me un onore immenso. Grazie, Parigi“.