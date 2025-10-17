Sampdoria, ore di riflessione sul futuro di Donati dopo il ko contro la Virtus Entella
Ore di riflessione in casa Sampdoria sul futuro di Massimo Donati dopo la sconfitta contro la Virtus Entella
La Sampdoria– in silenzio stampa- riflette sul futuro di Massimo Donati dopo la sconfitta contro la Virtus Entella nel derby tutto ligure che ha aperto l’ottava giornata. La squadra di Chiappella vince per 3-1 grazie alle reti di Franzoni, Dibenedetti e Tiritiello, con i blucerchiati che rimangono a quota 5 punti, al diciottesimo posto in classifica. Inutile il gol del solito Massimo Coda, arrivato a quota 138 in carriera in Serie B.
Gli oltre 2000 tifosi della Sampdoria hanno contestato la squadra a partire già dal primo tempo. Polemiche in tribuna anche nei confronti di Jesper Fredberg, direttore del reparto calcio dei blucerchiati
Solo una vittoria in stagione per Coda e compagni, quella ottenuta contro il Pescara proprio prima della sosta. Il terz’ultimo posto in classifica e la sconfitta nel primo derby contro la Virtus Entella aprono a valutazioni sul futuro di Massimo Donati