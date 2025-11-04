Donadoni torna in panchina, cinque anni dopo l’ultima volta

Roberto Donadoni torna in panchina, cinque anni dopo l’addio allo Shenzen. L’ultima volta in Italia nel 2018

L’allenatore bergamasco è pronto a tornare ad allenare in Italia. Ufficiale il suo approdo a La Spezia dove sostituirà D’Angelo sulla panchina, 2.728 giorni dopo l’ultima in Serie A. Quella volta si giocava Udinese-Bologna, match terminato 1-0 in favore dei friulani grazie a un gol di Seko Fofana.

Per ritrovare Donadoni su una panchina di Serie B dobbiamo tornare ancora più indietro. L’ultimo precedente risale a un Genoa-Atalanta nella stagione 2003/04, con la sconfitta per 0-3 contro i nerazzurri che gli costò l’esonero. Dalla successiva annata, con il ritorno sulla panchina del Livorno, inizia il suo lungo percorso in Serie A con 326 panchine complessive alla guida di Napoli, Cagliari, Parma e Bologna.

Decisivo per l’arrivo sulla panchina dello Spezia è stato il rapporto con la proprietà americana. Nella sua esperienza da calciatore in MLS, con la maglia del New York Red Bulls tra il 1996 e il 1997. In quegli anni ha infatti conosciuto Charlie Stillitano, presidente del club bianconero, all’epoca dirigente del club.

Dopo la sconfitta contro la Cremonese nella finale dei playoff nella scorsa stagione, l’annata dei bianconeri è cominciata nel peggiore dei modi. Sono solo 7 i punti raccolti nelle prime 11 giornate e un ultimo posto- in coabitazione con la Sampdoria- che racconta alla perfezione tutte le difficoltà vissute dai liguri fin qui.

Il ritorno di Donadoni

L’ultima esperienza in panchina di Roberto Donadoni risale però al 2020, nel campionato cinese. Il bergamasco ha infatti allenato lo Shenzen per 14 partite.

Ai microfoni del Corriere dello Sport l’ex Bologna non aveva nascosto il suo desiderio di tornare in panchina: “Mi spiace non poter lavorare con i giovani, di non poter provare il gusto di migliorarli e di farli crescere. Il sapore del risultato mi manca“. Ora quell’opportunità tanto attesa, Donadoni torna in panchina per riprendersi il tempo perso. E per tirare fuori lo Spezia da un inizio di stagione da incubo, dopo aver sfiorato la Serie A solo pochi mesi fa.