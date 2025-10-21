Marco Donadel, allenatore Montréal (Imago)

Marco Donadel sarà a tutti gli effetti il nuovo allenatore del Montreal: è arrivata l’ufficialità

Continua la scalata di Marco Donadel, che è stato annunciato come nuovo allenatore del Montréal, squadra canadese di MLS.

L’ex centrocampista, che aveva terminato la carriera da calciatore proprio ai nerazzurri, aveva guidato in campionato i canadesi sin da marzo vestendo i panni di allenatore ad interim, mentre adesso assumerà a tutti gli effetti i compiti di primo allenatore.

Partito dalle giovanili della Fiorentina, dopo l’esperienza da vice di Paolo Vanoli allo Spartak Mosca il classe ’83 era stato ufficialmente allenatore solamente all’Ancona, tra la stagione 2022/23 e 2023/24.

Poi, a fine 2024, era nata l’idea di partire in direzione Montreal. Lì ha svolto inizialmente il ruolo di mister in seconda, salvo poi scalare le gerarchie e ottenere adesso pieno controllo della panchina del club.

Donadel nuovo allenatore del Montreal: il comunicato

Il comunicato dei canadesi recita: “Il CF Montreal ha annunciato martedì la nomina di Marco Donadel come capo allenatore del club a titolo permanente“.

“Siamo lieti di confermare Marco Donadel come allenatore del Club“, ha dichiarato Luca Saputo, Direttore Senior del Reclutamento e della Metodologia Sportiva del CF Montréal. “Siamo certi che Marco abbia le qualità necessarie per guidare il Club e aiutarci a realizzare le nostre ambizioni“.