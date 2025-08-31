Roma, continuano i contatti per Benjamín Domínguez del Bologna. Le ultime
La Roma continua a lavorare per Benjamín Domínguez del Bologna. Proseguono i contatti tra le parti, ma il classe 2003 non è l’unico nome
Benjamín Domínguez è sempre sulla lista della Roma. Il classe 2003 del Bologna è uno dei profili individuati per rinforzare la batteria di esterni.
La società giallorossa sta portando avanti i contatti con il Bologna e l’entourage dell’argentino per provare a sbloccare la situazione.
Nella scorsa stagione, l’argentino ha giocato 28 partite tra tutte le competizioni, segnando quattro gol e fornendo tre assist.
Il suo, però, non è l’unico nome sulla lista giallorossa.
