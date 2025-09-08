Corsa per Tedesco: il Fenerbahce spinge, c’è anche il Nottingham Forest

Il Fenerbahce vuole Tedesco come successore di Mourinho, ma anche il Forest ha contattato l’allenatore italiano: la situazione

Potrebbe essere ancora all’estero la prossima avventura di Domenico Tedesco, con la corsa per averlo che è già partita. A essere più forte di tutti sull’allenatore c’è il Fenerbahce, che sta cercando il successore di José Mourinho.

Ma il suo nome non piace solo in Turchia, perché è anche sulla lista del Nottingham Forest, che lo ha già contattato e che si è mosso per esplorare la pista in caso di separazione con Nuno Espirito Santo.

Gli inglesi e il club di Istanbul sono dunque in corsa per l’allenatore italiano e aspettano la sua decisione definitiva. Tedesco, considerato un allenatore di alto profilo, sceglierà a breve se firmare in Turchia o aspettare notizie dal Regno Unito e da altri campionati.

A soli 39 anni, l’ex Schalke ha già accumulato diverse stagioni di esperienza, anche con ottimi risultati. In Bundesliga, dove ha mosso i suoi primi passi in panchina, è riuscito a vincere la Coppa di Germania col Lipsia nel 2022. Nelle ultime due stagioni è stato alla guida della nazionale belga e ora potrebbe tornare in una squadra di club.