L’allenatore non sarà sulla panchina del Fenerbahce per la sfida di Coppa di Turchia a causa di una grave infezione: il comunicato.

Il Fenerbahce senza Domenico Tedesco. Questo quanto comunicato in giornata dal club turco circa l’assenza del proprio allenatore per la sfida di Coppa di Turchia. Il motivo è una grave infezione che Tedesco sta curando per tornare sulla panchina del Fener nelle migliori condizioni di salute possibili.

Ancora non sono certi i tempi di recupero, quel che è certo è che stasera contro il Gaziantep FK non ci sarà e prenderà il suo posto Zeki Murat Gole.

Il Fenerbahce ha reso note le condizioni del proprio allenatore tramite un comunicato ufficiale pubblicato sui propri canali.

“Il nostro allenatore Domenico Tedesco è ancora in cura a causa di una grave infezione. Per questo motivo, oggi non potrà guidare la nostra squadra nella partita della quarta giornata del girone C della Ziraat Türkiye Cup contro il Gaziantep FK. In questa partita, il nostro assistente allenatore Zeki Murat Göle assumerà la responsabilità tecnica della squadra. Il nostro allenatore Domenico Tedesco dovrebbe tornare alla guida della squadra nel match contro il Samsunspor in programma nel fine settimana. Lo comunichiamo all’attenzione del pubblico”.