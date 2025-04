Dopo 15 anni pubblicato un documento di Stefano Borgonovo sul passaporto ematico

Dopo diversi anni è stato reso pubblico un documento di Stefano Borgonovo

Dopo ben 15 anni, è stata reso pubblico un documento dedicato al passaporto ematico di Stefano Borgonovo, ex calciatore di Milan, Como, Fiorentina e Sambenedettese tra le altre.

Classe 1964, di ruolo attaccante, nel 2008 aveva anche dato vita alla Fondazione Stefano Borgonovo Onlus che sostiene la ricerca per vincere la SLA da cui egli stesso era affetto.

Ora, proprio questo documento viene reso pubblico dalla Fondazione Fioravante Polito, che da anni scende in campo in nome della prevenzione e della salute degli atleti.

Di seguito riportiamo il contenuto di questo documento firmato proprio da Stefano Borgonovo, datato febbraio 2011.

Il messaggio di Stefano Borgonovo

Il documento, dedicato al passaporto ematico di Stefano Borgonovo, fu consegnato dalla moglie Chantal a Roma in occasione della premiazione del libro autobiografico “Attaccante Nato”, scritto insieme ad Alessandro Alciato.

Il contenuto del messaggio: “Credo che la proposta sia molto bella, mi piace. Dobbiamo assolutamente fare qualcosa per cercare di dare una cartella medica dove spiegare, nei minimi particolari tutto quello che l’atleta ha fatto: dalla classica sbucciata alle ginocchia, all’operazione complicata“.

“Non dobbiamo aere paura nel ‘concedere’ il nostro corpo ai dottori, ricercatori e quant’altro. Lo facciamo per i nostri figli, per noi stessi. Sapete come si dice: MALE NON FARE, PAURA NON AVERE.

Così, una colta per tutte, daremo un senso alla scomparsa dei nostri colleghi“.