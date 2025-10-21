Chi è Djylian N’Guessan, la stellina francese che piace a mezza Europa

Djylian N’Guessan è una delle grandi sorprese del Mondiale U20: classe 2008, ha già debuttato tra i professionisti nella scorsa stagione

Brillare al Mondiale U20 da sotto età non è cosa da tutti, soprattutto farlo con una Nazionale ricca di talenti come la Francia. Tra i grandi protagonisti della Nazionale di Diomède nell’avventura in Cile- terminata con il quarto posto- c’è sicuramente Djylian N’Guessan, attaccante classe 2008 di proprietà del Saint-Etienne.

Nato a Saint-Nazaire, città nella regione della Loira che si affaccia sull’Oceano Atlantico, il ragazzo di origini ivoriane è entrato nel settore giovanile del club de Les Verts a 7 anni, iniziando tutta la trafila fino al sogno dell’esordio in Prima Squadra, diventando il terzo debuttante più giovane della storia del club, all’età di 16 anni, 4 mesi e 5 giorni.

Sempre titolare a partire dalla seconda partita della fase a gironi, ad eccezione della semifinale contro il Marocco, N’Guessan è riuscito a mettersi in mostra per le sue abilità nel giocare con la squadra, pur senza lasciare la firma sotto porta. Dopo aver segnato 23 gol in 25 partite tra U17 e U18, la vetrina del Mondiale U20 lo ha portato nel radar di diversi club in giro per l’Europa.

Secondo l’Equipe, infatti, sul talento classe 2008 ci sarebbero sia club italiani che esteri: dall’Inter all’Udinese, ma anche il Chelsea in Premier League. Il Mondiale U20, si sa, è perfetta occasione per i migliori giovani di mettersi in mostra. Nonostante non sia riuscito a lasciare il segno in termini realizzativi, la qualità del giovane attaccante del Saint-Etienne non è certo passata inosservata.

Perrin: “N’Guessan ha attirato l’interesse di molti club”

Dopo la firma del primo contratto da professionista di N’Guessan, Loic Perrin– storica bandiera e coordinatore sportivo del club biancoverde- non ha nascosto come l’attaccante classe 2008 sia già finito sul taccuino di diverse squadre in giro per l’Europa: “Il suo senso del gol gli ha già attirato l’attenzione di molti club francesi e stranieri, e il fatto che scelga di impegnarsi con l’AS Saint-Étienne dimostra che vuole far parte della nostra avventura“.

La crescita del giovane talento è motivo d’orgoglio per il settore giovanile del club biancoverde, anche se il futuro potrebbe portarlo altrove: “L’ingaggio da professionista di un giocatore come Djylian è un successo per tutti gli ingranaggi del club. Alla sua età mostra già grandi capacità, anche se è solo all’inizio della sua carriera e ha ancora molte tappe da percorrere. Incarna il nostro progetto che si basa sul Centro di Formazione per sviluppare giovani talenti“.

Next Generation 2025

Anche in Inghilterra hanno imparato a conoscere il talento di Djylian N’Guessan. Il Guardian ha infatti incluso il classe 2008 nella lista del Next Generation per il 2025, includendolo nei 60 giocatori più promettenti nati nel 2008. Lionel Rouxel, suo allenatore ai tempi della Nazionale U16, ha parlato delle caratteristiche dell’attaccante del Saint-Etienne: “È un giocatore con due caratteristiche per i massimi livelli: gioca in profondità e si muove molto bene tra le linee. Djylian è anche un attaccante di area, che è cresciuto e sta diventando un goleador“.

Figlio di Dany N’Guessan, ex attaccante con un passato tra Leicester City, Glasgow Rangers e Millwall, chissà che non possa essere proprio lui la chiave per il ritorno in Ligue 1 del Saint-Etienne. Archiviato il Mondiale U20, senza gol ma comunque da protagonista, ora è tempo per il classe 2008 di cercare la prima gioia tra i professionisti, dopo le tanti reti a livello giovanile. La classe, di certo, non gli manca.