Djokovic, Massa e Magnussen entrano nel calcio: saranno nuovi investitori del Le Mans

Novak Djokovic, Felipe Massa e Kevin Magnussen entrano nel calcio con il fondo OutField, che ha rilevato una quota del Le Mans

Novak Djokovic entra nel calcio. Il tennista serbo, insieme a Felipe Massa e Kevin Magnussen, è tra gli investitori del fondo OutField, che ha acquistato una quota del Le Mans. Insieme a loro, anche Georgios Frangulis, proprietario di un’azienda di cibo salutare e fidanzato di Aryna Sabalenka, attualmente al numero 1 nella classifica WTA del tennis femminile.

L’ex pilota brasiliano si è dichiarato entusiasta per l’operazione: “Penso che tutti conoscano la mia passione per il calcio, che mi porta oggi a fare questo passo. Il Le Mans FC ha un forte legame con il motorsport e quando il mio grande amico Georgios Frangulis mi ha presentato il progetto ho voluto farne parte, soprattutto al fianco di persone che rispetto profondamente come Djokovic e Magnussen“.

Il classe ’81 ha svelato i motivi dietro la scelta di investire nel club attualmente in Ligue 2: “È indubbiamente una grande opportunità, che beneficia della dinamica del calcio francese, campione in carica della Champions League e attualmente attrattivo per importanti investimenti“.

Anche Georgios Frangulis ha commentato l’ingresso nella società giallorossa: “Vogliamo contribuire a sviluppare il marchio e l’eredità sportiva della città. Le Mans ha un nome unico nello sport mondiale, e il senso di appartenenza che il club può offrire rende questo progetto eccezionale. Novak, Felipe e Kevin lo comprendono meglio di chiunque altro, ed è per questo che sono così entusiasti“.