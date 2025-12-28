Le parole di Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, a pochi minuti dal fischio d’inizio della sfida contro il Sassuolo

Bologna e Sassuolo stanno per affrontarsi in questa diciassettesima giornata di Serie A.

I rossoblù vogliono provare a rispondere alle vittorie di Juventus e Como per restare in scia delle posizioni europee.

Prima del fischio d’inizio, Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Il ds ha iniziato parlando delle condizioni di Immobile: “Ciro sta rientrando in forma, aveva bisogno di tempo e di allenarsi forte. Adesso sta bene”.

Le parole di Marco Di Vaio

Di Vaio ha poi parlato del periodo della squadra, dalla Supercoppa alla sfida contro il Sassuolo: “Non siamo contenti di com’è finita in Supercoppa. Siamo orgogliosi di aver fatto due finali in così poco tempo ma non siamo soddisfatti. Adesso bisogna giocare da squadra matura, è stata una settimana impegnativa e servirà giocare una partita seria”.

Infine sul mercato ha dichiarato: “Freytes della Fluminense? Abbiamo fatto delle verifiche dal vivo, dal punto di vista numerico però siamo al completo e non abbiamo necessità. Dobbiamo farci trovare pronti in questo mercato ma senza urgenze. Fabbian alla Lazio? Se ne parla da questa estate. Noi così come non abbiamo necessità in entrata non ne abbiamo in uscita. La squadra è completa poi se qualche giocatore ci chiederà di cambiare aria se ne potrà parlare ma non mi sembra ci siano queste volontà”.