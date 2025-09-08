Disavventura per Lamine Yamal dopo Turchia-Spagna: il calciatore ha perso il passaporto

Yamal smarrisce il portafoglio dopo Turchia-Spagna

Nonostante il 6-0 della sua Spagna contro la Turchia, la serata di ieri – 7 settembre – non è stata sicuramente delle più memorabili per Lamine Yamal.

Il talento spagnolo, autore di due assist nella partita dei suoi, è stato protagonista di uno spiacevole episodio al rientro a casa dalla Turchia.

Il classe 2007 non ha infatti trovato il suo portafoglio, e ciò ha reso problematico il suo ritorno in Spagna.

Disavventura per Yamal dopo la partita: passaporto perso e rientro in Spagna difficile

Un video diffuso da Beyaz Futbol, programma sportivo turco, mostra lo spagnolo che scende dal pullman della sua nazionale, visibilmente agitato e nervoso, frugare alla ricerca del proprio portafoglio all’interno della valigia. Stando a quanto riportato dai media locali, Yamal avrebbe anche effettuato un secondo controllo negli spogliatoi dello stadio assieme a Ferran Torres, prima di lasciare la struttura e recarsi in aeroporto ma senza il documento.

Sempre secondo quanto riportato da media turchi, la federazione spagnola si sarebbe da subito attivata per contattare la polizia locale e far sì che iniziassero le ricerche del passaporto. Non si sa come abbia fatto a tornare in patria il talento spagnolo del Barcellona: secondo il sito Sozcu.com, Yamal avrebbe lasciato la Turchia con un jet privato ma non ci sono ulteriori conferme in merito né dalla Spagna né dai suoi compagni di squadra.