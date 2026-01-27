La Fiorentina pensa ad Axel Disasi per la difesa
La Fiorentina è a caccia di un nuovo difensore: idea Axel Disasi del Chelsea
La Fiorentina è stata sicuramente una delle squadre di Serie A più attive durante questa sessione di calciomercato invernale.
Dopo gli acquisti di Solomon, Brescianini, Harrison e Fabbian, i viola sono alla ricerca di un nuovo difensore da affidare a Paolo Vanoli.
In queste ore la Fiorentina sta pensando ad Axel Disasi, difensore classe ’98 del Chelsea, per migliorare il reparto difensivo.
Nella giornata di domani, mercoledì 28 gennaio, si capirà meglio la fattibilità dell’operazione e soprattutto se il giocatore prenderà in considerazione questa possibilità.