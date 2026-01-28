Fiorentina-Disasi, si entra nel vivo: prossime 24/48 decisive per capire se si può chiudere

La Fiorentina ha avuto nuovi contatti con il Chelsea per Disasi: le prossime ore saranno decisive per l’eventuale chiusura

Sta entrando nel vivo la trattativa che vede protagonisti la Fiorentina e Axel Disasi, difensore centrale del Chelsea.

Nella giornata di mercoledì 28 gennaio il club viola ha avuto un nuovo contatto con il giocatore (spingendo per avere il sì), che andrebbe così a rinforazare il reparto difensivo della squadra allenata da Vanoli.

Le prossime 24/48 ore saranno decisive per conoscere la fattibilità dell’operazione e per capire se si potrà chiudere.

Anche perché, per il francese classe ’98, ci sono altre offerte che arrivano da alcuni club della Premier League.