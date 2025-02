Lens, Diouf: “Il nostro segreto è il gruppo, dovremo cavarcela senza Danso”

Andy Diouf, Lens (Imago)

L’intervista di Gianlucadimarzio.com ad Andy Diouf, centrocampista del Lens, su Danso e non solo

Il Lens grazie al successo per 2-0 sul Montpellier allo Stade la Mosson, lo stesso che ospitò l’Italia contro il Camerun a France 98, è di nuovo quarto in classifica in Ligue 1.

A questo punto il ritorno in Champions League dopo un anno di assenza è alla portata della squadra di Will Still.

E Diouf ci ha detto: “È vero che siamo convinti di avere la qualità collettiva e la forza per andare a prenderci un posto in Europa. Vogliamo continuare su questa strada e continuare a vincere”.

Le parole di Diouf

Negli ultimi anni il Lens ha perso giocatori del calibro di Jonathan Clauss, Loïs Openda, Seko Fofana, Elye Wahi. E a questi si sono aggiunti Brice Samba e Abdukodir Khusanov nelle ultime settimane. Ma nonostante lo smantellamento continua la squadra non sembra risentirne. Così Diouf: “Il nostro segreto sono la forza del gruppo e la maturità. Poi abbiamo preso anche nuovi giocatori che hanno alzato l’asticella“.

Si è parlato tanto di Kevin Danso alla Juve. La partenza dell’austriaco sarebbe una grave perdita? “Certo, così come tutti gli altri. Kevin è un pilastro del Lens ma ora dobbiamo provare a cavarcela senza di lui. Non so se andrà alla Juve ma se così sarà ha tutto per imporsi. Lui è un calciatore molto fisico con un grande lancio. Uno di quei giocatori che fanno bene alla squadra. Non so che squadra preferisca”.

A cura di Alessandro Schiavone