Inter, Diouf è atterrato a Milano | FOTO E VIDEO
Nella mattinata di oggi, 22 agosto, Andy Diouf è arrivato a Milano per svolgere le visite mediche e firmare con l’Inter
È atterrato da pochi minuti a Milano il nuovo acquisto dell’Inter Andy Diouf. Il centrocampista francese è arrivato intorno alle 10:00 all’aeroporto a Linate Prime.
Per il classe 2003 in programma ci sono le visite mediche e poi la firma con i nerazzurri.
L’Inter verserà nelle casse del Lens per Diouf 25 milioni di euro.
