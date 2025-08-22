Questo sito contribuisce all'audience di

Inter, Diouf è atterrato a Milano | FOTO E VIDEO

Luca Bendoni 22 Agosto 2025

Nella mattinata di oggi, 22 agosto, Andy Diouf è arrivato a Milano per svolgere le visite mediche e firmare con l’Inter

È atterrato da pochi minuti a Milano il nuovo acquisto dell’Inter Andy Diouf. Il centrocampista francese è arrivato intorno alle 10:00 all’aeroporto a Linate Prime.

Per il classe 2003 in programma ci sono le visite mediche e poi la firma con i nerazzurri.

L’Inter verserà nelle casse del Lens per Diouf 25 milioni di euro.

Inter, Diouf è atterrato a Milano | VIDEO

 

