Dionisi resiste sulla panchina del Palermo: il racconto di una lunga giornata.

Alessio Dionisi ancora sulla panchina del Palermo. È questo lo scenario dopo una lunga giornata di contatti sull’asse Palermo-Manchester per discutere della posizione dell’allenatore, in bilico dopo la sconfitta da 2-0 a 2-3 subita venerdì contro la Cremonese.

Dionisi è stato a rischio esonero, ma a meno di colpi di scena dovrebbe esserci ancora lui alla guida dei rosanero nella giornata di mercoledì, quando la squadra tornerà ad allenarsi al Palermo CFA.

Ci sono state riflessioni e valutazioni sin dall’immediato post partita di venerdì, culminate nella giornata di lunedì. La società ha pensato a lungo alle possibili alternative, valutando degli allenatori da poter ingaggiare fino al termine della stagione. I contatti, però, sono rimasti tali e – per il momento – Dionisi va verso la riconferma, a meno di colpi di scena nella giornata di martedì.

L’obiettivo è di ricompattare una squadra attualmente fuori dai play-off, con nove punti in meno rispetto a un anno fa. Mancano otto partite alla fine della regular season e i rosanero sperano ancora di recitare un ruolo da protagonisti nel finale di stagione. Per ora, ancora con Dionisi in panchina.