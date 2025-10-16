Empoli, riecco Dionisi: da Cambiaso a Baldanzi, chi c’era nella squadra che vinse la B

Alessio Dionisi riparte dall’Empoli dopo l’esperienza con il Palermo: dalla Serie B vinta ai tanti talenti lanciati, ora sogna la promozione

Alessio Dionisi torna all’Empoli. Quattro anni dopo la prima esperienza sulla panchina dei toscani, in cui vinse il campionato di Serie B davanti a Salernitana e Monza, l’allenatore originario di Abbadia San Salvatore – piccolo comune in provincia di Siena – sogna di riportare ancora una volta gli azzurri in Serie A.

I 73 punti collezionati in quella stagione rappresentano ancora oggi il secondo miglior risultato dell’Empoli in Serie B nel nuovo millennio. Al primo posto restano gli 85 punti raggiunti con Andreazzoli in panchina, nella stagione 2017/18.

Nella rosa dell’ultimo Empoli con Dionisi in panchina ci sono tanti giocatori che sono ancora oggi protagonisti in Serie A o che hanno scritto pagine importanti del nostro campionato. Tra tutti spicca sicuramente Andrea Cambiaso, che con l’ex allenatore del Palermo si è messo in mostra tra Serie B e Coppa Italia, nonostante la forte concorrenza, riuscendo a ritagliarsi uno spazio al Genoa nella successiva stagione.

In rampa di lancio c’era anche Tommaso Baldanzi. Il trequartista oggi alla Roma ha debuttato tra i professionisti proprio con Dionisi in panchina, in una sfida contro il Benevento in Coppa Italia. Il classe 2003 ha ricordato quei momenti: “È un bravissimo allenatore, devo ringraziarlo per aver creduto in me”.

Casale, Asllani e Ricci: quanti talenti lanciati

Non sono solo Cambiaso e Baldanzi a essere passati per l’Empoli in quella stagione, che si chiuse con la festa per il la promozione dei toscani. Sono ben 9 i calciatori di quella rosa che ancora oggi giocano in Serie A, oltre a Brignoli, Terzic e Bajrami che giocano all’estero. In difesa c’erano due difensori promettenti come Casale e Viti, con il centrale del Bologna che ha collezionato ben 26 presenze e quello della Fiorentina che in quella stagione realizzò il sogno dell’esordio tra i professionisti. Completa quella difesa tanto giovane quanto promettente Fabiano Parisi, anche lui oggi protagonista con la maglia viola, tra i protagonisti di quel campionato con 22 presenze complessive.

Da Empoli è iniziato anche il percorso di Samuele Ricci, oggi al Milan, ma che in quella stagione in Serie B fu i calciatori più impiegati da Dionisi. Alle sue spalle c’era anche Kristjan Asllani, che curiosamente al Torino ha sostituito proprio il classe 2001. Corsi e ricorsi storici.

Popov, Orlandi e Campaniello: i talenti dell’Empoli di oggi

Dionisi non può che sognare di ripetere quell’impresa, cancellando un inizio di stagione difficile, che vede l’Empoli al dodicesimo posto in classifica a quota 9 punti dopo 7 partite. E chissà che non possa far brillare qualche talento protagonista della Serie A nel futuro. Tra questi potrebbe esserci Bogdan Popov, attaccante classe 2007 che in stagione ha debuttato con una doppietta al Padova. Dal settore giovanile è sbocciato anche il talento di Andrea Orlandi, trequartista diciottenne e protagonista con l’Italia U19, con cui ha segnato alla seconda presenza.

Davanti Thomas Campaniello, attaccante classe 2008 e originario di Certaldo come Luciano Spalletti, che punta il primo gol tra i professionisti dopo aver debuttato in Serie A nella passata stagione. Una storia da ripetere per Dionisi, ma con protagonisti nuovi. Sognando che il finale sia lo stesso.