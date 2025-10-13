L’Empoli aspetta la risoluzione tra Dionisi e il Palermo: non c’è ancora l’accordo tra l’allenatore e il club rosanero.

Il ritorno di Alessio Dionisi sulla panchina dell’Empoli è ormai in fase avanzata, ma la fumata bianca è ancora da attendere.

Nonostante l’accordo totale tra l’allenatore e la società toscana, infatti, il club azzurro è costretto ad aspettare per formalizzare il cambio in panchina. Il nodo da sciogliere, nello specifico e come già raccontato, riguarda la risoluzione del contratto che lega ancora Dionisi al Palermo.

L’Empoli sta attendendo la definizione e la successiva firma del documento che libererà definitivamente l’allenatore dal vincolo con la squadra siciliana. Solo dopo questo passaggio, dunque, il club toscano potrà procedere con la formalizzazione dell’esonero dell’attuale allenatore, Guido Pagliuca, e la successiva firma di Alessio Dionisi.

Al momento, l’accordo tra Dionisi e il Palermo non è ancora stato formalizzato. L’Empoli quindi attende novità per poter proseguire. Il prossimo impegno di campionato sarà contro domenica 19 ottobre contro il Venezia in casa, alle 17:15.