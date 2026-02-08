Cambio in panchina per la Reggiana, Dionigi esonerato dalla panchina del club granata al suo posto la squadra è stata affidata a Lorenzo Rubinacci

La Reggiana cambia guida tecnica. Il club granata ha infatti comunicato di aver sollevato Davide Dionigi dall’incarico di allenatore della Prima Squadra, decisione maturata nelle ultime ore e ufficializzata attraverso una nota della società.

Nel messaggio diffuso, la Reggiana ha voluto ringraziare sentitamente Dionigi e l’intero staff tecnico per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto negli ultimi mesi.

Diciassettesimo posto in classifica per il club granata, con 21 punti e soltanto 5 vittorie all’attivo, che hanno spinto il club a cambiare la propria guida.

Al suo posto la Reggiana ha affidato la panchina a Lorenzo Rubinacci. Per lui un contratto fino a giugno 2026 con rinnovo automatico in caso di salvezza

Il comunicato della Reggiana

IL COMUNICATO DELLA REGGIANA SU RUBINACCI: “AC Reggiana comunica di avere affidato a Lorenzo Rubinacci il ruolo di allenatore della Prima Squadra. Il tecnico, già a Reggio Emilia nella stagione 2023/24, ha firmato un accordo che lo lega al Club granata fino al 30 giugno 2026 con rinnovo automatico al raggiungimento della salvezza. Faranno parte dello staff tecnico le seguenti figure: Massimo Lo Monaco (vice allenatore), Simone Greco (collaboratore tecnico) e Paolo Artico (preparatore atletico). Nelle prossime ore sarà ufficializzato anche il nuovo allenatore dei portieri. La Società porge a Lorenzo un caloroso bentornato in città. Al mister e ai suoi collaboratori l’augurio di buon lavoro per il prosieguo della stagione.”.