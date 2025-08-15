Diogo Jota, lutto al braccio in tutti i match di Premier League

Durante la prima giornata di Premier League, tutti i club ricorderanno Diogo Jota con un minuto di silenzio e il lutto al braccio

La Premier League ricorda Diogo Jota, a poco più di un mese dalla morte. L’esterno del Liverpool è scomparso insieme al fratello Andre Silva in seguito a un incidente in auto.

Nelle settimane successive sono arrivati messaggi di cordoglio da tutto il mondo dello sport e non solo, e ai funerali dei due giocatori erano presenti migliaia di persone.

Il campionato di Premier League comincerà la sera del 15 agosto, quando scenderanno in campo Liverpool e Bournemouth ad Anfield. I giocatori dei due club, e in generale di tutte le squadre della massima serie inglese, indosseranno un lutto al braccio e osserveranno un minuto di silenzio durante la prima giornata.

Per il Liverpool non si tratta della prima volta nel proprio stadio senza l’esterno portoghese: in occasione dell’amichevole contro l’Athletic Bilbao, tifosi e giocatori hanno ricordato i due fratelli prima di scendere in campo.