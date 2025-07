Morte Diogo Jota: le reazioni del mondo del calcio

Diogo Jota insieme al Fratello Andrè ha perso tragicamente la vita in un incidente stradale avvenuto in Spagna

12:09 – Il messaggio del Barcellona: “Il Barcellona desidera esprimere le sue più sincere condoglianze per la perdita del giocatore del Liverpool Diogo Jota e di suo fratello André. Che riposino in pace“.

12:08 – Il cordoglio di Luis Montenegro, primo ministro portoghese: “La notizia della morte di Diogo Jota, atleta che ha onorato il nome del Portogallo, e di suo fratello è inaspettata e tragica. Porgo le mie più sincere condoglianze alla famiglia. È un giorno triste per il calcio e per lo sport nazionale e internazionale“.

A notícia da morte de Diogo Jota, um atleta que muito honrou o nome de Portugal, e do seu irmão é inesperada e trágica. Deixo aos familiares as mais sentidas condolências. É um dia triste para o futebol e para o desporto nacional e internacional. — Luís Montenegro (@LMontenegro_PT) July 3, 2025

12:07 – Il messaggio del Penafiel, club in cui militava André Silva Jota scomparso insieme a Diogo nell’incidente stradale: “Il Penafiel Football Club esprime il suo più profondo cordoglio per la tragica scomparsa di André Silva e di suo fratello Diogo Jota, vittime di un incidente stradale avvenuto nelle ultime ore. La perdita di due vite così giovani e legate al mondo del calcio ci riempie di dolore e sgomento. In questo momento di grande difficoltà, il Penafiel Football Club porge le sue più sincere condoglianze alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che hanno condiviso con André e Diogo momenti di vita e passione per questo sport. Il club proclamerà il lutto ufficiale e renderà omaggio durante i prossimi impegni sportivi. Che possiate riposare in pace“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FC Penafiel (@fcpenafiel)

12:00 – Il messaggio dell’Inter: “FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio e il profondo dolore per l’improvvisa scomparsa dell’attaccante del Liverpool e della nazionale portoghese Diogo Jota e del fratello André. Alla famiglia dei due calciatori, al Liverpool e ai suoi tifosi e alla Federazione calcistica del Portogallo vanno i pensieri e l’affetto di tutto il mondo nerazzurro in un momento così drammatico e difficile“.

11:59 – Il cordoglio della Premier League: “Tutta la Premier League è sconvolta e devastata nell’apprendere della tragica scomparsa di Diogo Jota e di suo fratello André. Le nostre più sincere condoglianze vanno alla famiglia di Diogo, agli amici, al Liverpool FC e a tutti i suoi tifosi in questo momento straziante. Il calcio ha perso un campione che ci mancherà per sempre. Continueremo a sostenere i nostri amici e colleghi del club“.

Everyone at the Premier League is shocked and devastated to learn of the tragic passing of Diogo Jota and his brother Andre. Our sincerest condolences go to Diogo’s family, friends, Liverpool FC, and all their supporters at this heartbreaking time. Football has lost a champion… pic.twitter.com/KG4coUHY1P — Premier League (@premierleague) July 3, 2025

11:44 – Il cordoglio dell’Arsenal: “I pensieri di tutti all’Arsenal sono rivolti alla famiglia di Diogo, agli amici e a tutti coloro che sono legati al Liverpool Football Club. Riposa in pace, Diogo“.

11:43 – Il post del Wolverhampton: “Abbiamo il cuore spezzato. Diogo era adorato dai nostri tifosi, amato dai suoi compagni di squadra e stimato da tutti coloro che hanno lavorato con lui durante la sua permanenza ai Wolves. I ricordi che ha creato non saranno mai dimenticati. I nostri pensieri sono rivolti alla famiglia, agli amici e alle persone care di Diogo e di suo fratello Andre. Ci mancherai davvero tanto e saremo sempre ricordati“.

We are heartbroken. Diogo was adored by our fans, loved by his teammates and cherished by everyone who worked with him during his time at Wolves. The memories he created will never be forgotten. Our hearts go out to the family, friends and loved ones of Diogo and his brother,… pic.twitter.com/MqMlp7o44M — Wolves (@Wolves) July 3, 2025

11:42 – Il cordoglio della Juventus: “La Juventus esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa improvvisa di Diogo Jota, manifestando la propria vicinanza alla sua famiglia, ai suoi affetti e al Liverpool“.

11:41 – Le parole del Milan: “Il Milan è profondamente addolorato per la tragica scomparsa di Diogo Jota e di suo fratello André Silva. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che sono in lutto. Che riposino in pace“.

11:40 – Il messaggio della Roma: “L’AS Roma si unisce al cordoglio per la tragica scomparsa di Diogo Jota e di suo fratello André. Le nostre più sincere condoglianze alla loro famiglia, ai loro cari e a tutti coloro che ne piangono la perdita“.

11:39 – Il cordoglio della Lazio: “I nostri cuori sono addolorati per la vostra perdita, i nostri pensieri sono con voi e con la famiglia di Diogo e André Silva“.

11:38 – Il post della Fiorentina: “ACF Fiorentina si unisce al cordoglio per la scomparsa del calciatore del Liverpool e della Nazionale portoghese Diogo Jota“.

11:37 – Il messaggio dell’Everton: “L’intera squadra dell’Everton è profondamente addolorata per la tragica scomparsa di Diogo Jota e di suo fratello André Silva. I nostri pensieri sono rivolti alla famiglia e agli amici in questo momento di tristezza“.

11:36 – Il cordoglio del Newcastle e del Leicester: “Siamo profondamente addolorati nell’apprendere la straziante notizia della scomparsa di Diogo Jota. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla giovane famiglia di Diogo, agli amici e a tutto il Liverpool Football Club in questo momento incredibilmente difficile. Riposa in pace, Diogo“. “Siamo sconvolti e profondamente addolorati per la tragica scomparsa di Diogo Jota e di suo fratello André Silva Jota. I nostri pensieri sono rivolti alla famiglia, agli amici, ai compagni di squadra e a tutti coloro che sono legati al Liverpool FC e all’FC Penafiel in questo momento angosciante“.

11:34 – Il post del Manchester United: “Le nostre più sentite condoglianze vanno ai cari di Diogo Jota e di suo fratello Andre e a tutti coloro che sono legati al Liverpool FC in seguito alla straziante notizia di oggi”.

11:33 – Il cordoglio del Manchester City: “Tutti al Manchester City sono scioccati e addolorati nell’apprendere la sconvolgente notizia della scomparsa di Diogo Jota. Inviamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutto il Liverpool Football Club in questo momento difficile. Riposa in pace, Diogo“.

11:32 – Il messaggio del Tottenham: “Tutto il personale del Tottenham Hotspur è profondamente addolorato nell’apprendere della scomparsa di Diogo Jota. I nostri pensieri e le nostre condoglianze vanno alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutto il Liverpool Football Club in questo momento incredibilmente difficile“.

11:31 – Anche la Lega Serie A si unisce al dolore per la scomparsa del calciatore portoghese: “Lega Serie A esprime il proprio cordoglio per la scomparsa improvvisa di Diogo Jota e suo fratello, le più sentite condoglianze alla famiglia e al Liverpool“.

Lega Serie A esprime il proprio cordoglio per la scomparsa improvvisa di Diogo Jota e suo fratello, le più sentite condoglianze alla famiglia e al Liverpool.🙏🤍 https://t.co/dRvfxcG1my — Lega Serie A (@SerieA) July 3, 2025

11:30 – Il messaggio della UEFA: “A nome della comunità calcistica europea, apprendiamo con profondo dolore la tragica scomparsa di Diogo Jota, attaccante della nazionale portoghese e del Liverpool FC, insieme al fratello André Silva. I nostri pensieri sono rivolti alla famiglia, agli amici, ai compagni di squadra e a tutti coloro che sono stati colpiti da questa straziante perdita“.

On behalf of the European football community, we are deeply saddened to learn of the tragic passing of Diogo Jota, Portugal international and Liverpool FC forward, along with his brother André Silva. Our thoughts are with their family, friends, teammates and all those affected… pic.twitter.com/kYCJiZMcX0 — UEFA (@UEFA) July 3, 2025

11:29 – Il cordoglio dell’Atletico di Madrid, di cui Jota ah vestito la maglia: “L’Atletico Madrid è sconvolto dalla tragica notizia della scomparsa dell’ex giocatore del club Diogo Jota e di suo fratello André. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari. Riposa in pace“.

El Atlético de Madrid está conmocionado por la trágica noticia del fallecimiento de Diogo Jota, ex jugador del club, y su hermano André.

Enviamos nuestro más sincero pésame a su familia y seres queridos.

Descansen en paz. pic.twitter.com/MQaelutaFh — Atlético de Madrid (@Atleti) July 3, 2025

11:05 – Napoli e Udinese si uniscono al dolore per la scomparsa dei due calciatori: “Il Presidente Aurelio De Laurentiis, mister Antonio Conte, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio e commozione per la scomparsa improvvisa di Diogo Jota, manifestando la più sentita vicinanza alla sua famiglia e a tutto il Liverpool“. “Udinese Calcio si unisce al cordoglio per la scomparsa di Diogo Jota. Alla sua famiglia, al Liverpool FC e a tutti i suoi cari, le più sincere condoglianze da parte del club bianconero. Udinese Calcio si unisce al cordoglio anche per la scomparsa del fratello André Silva, venuto a mancare nel medesimo incidente“.

11:00 – Il post del Porto: “Il Futebol Clube do Porto è in lutto. È con shock e profondo dolore che inviamo le sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Diogo Jota e di suo fratello André Silva, che è stato anche nostro atleta nelle giovanili. Che riposino in pace“.

10:58 – Il cordoglio della nazionale portoghese: “La Federazione Portoghese di Calcio e l’intero calcio portoghese sono devastati dalla morte di Diogo Jota e di suo fratello André Silva, avvenuta questa notte in Spagna. Diogo Jota non era solo un fantastico giocatore con quasi 50 presenze nella Nazionale A, ma anche una persona straordinaria, rispettata da tutti i suoi compagni di squadra e avversari. Aveva una gioia contagiosa ed era un punto di riferimento nella sua comunità. A nome della Federazione Portoghese di Calcio, esprimiamo le più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici di Diogo e André Silva, così come al Liverpool FC e al FC Penafiel, i club dove i due giocatori militavano rispettivamente. La Federazione Portoghese di Calcio ha già richiesto alla UEFA un minuto di silenzio, questo giovedì, prima della partita della nostra Nazionale contro la Spagna nel Campionato Europeo Femminile. Abbiamo perso due campioni. La scomparsa di Diogo e André Silva rappresenta perdite irreparabili per il calcio portoghese e faremo tutto il possibile per onorare il loro legato ogni giorno“.

Le reazioni del mondo del calcio

Diogo Jota è tragicamente morto insieme al fratello Andrè in un incidente stradale avvenutoin Spagna al chilometro 65 dell’A-52 all’altezza del comune di Palacios de Sanabria.

In una dichiarzione a SkySports la polizia spagnola di Zamora ha spiegato quanto accaduto: “Un incidente stradale si è verificato questa mattina alle 00:30 al chilometro 65 dell’autostrada A-52, nel comune di Cernadilla, Zamora. Un veicolo è uscito di strada e tutto fa pensare a uno scoppio di pneumatico in fase di sorpasso. A seguito dell’incidente, l’auto ha preso fuoco ed entrambe le persone sono morte. In attesa del completamento degli accertamenti forensi, uno dei deceduti è stato identificato come Diogo Jota, giocatore del Liverpool FC, e suo fratello, André Felipe“.