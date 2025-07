Liverpool, la numero 20 sarà per sempre di Diogo Jota: i Reds ritirano il numero

Il club ritira il numero in memoria del portoghese, scomparso a 28 anni insieme al fratello.

La numero 20 del Liverpool non sarà mai più indossata da nessuno. Dopo la tragedia che ha strappato Diogo Jota e suo fratello André alla vita in un incidente stradale, il club inglese ha deciso di ritirare la maglia per sempre, in segno di omaggio al giocatore portoghese.

Il Liverpool lo ha comunicato ieri con un post su Instagram, accompagnato dal toccante ricordo dei suoi tifosi: “He will take us to victory,” cantavano per lui ad Anfield. E lui, puntualmente, li portava davvero alla vittoria.

Arrivato nel settembre 2020 dal Wolverhampton, Jota è stato una delle figure più decisive degli ultimi anni in casa Reds. Giocatore “clutch”, come lo definiscono in Inghilterra, sempre nel posto giusto al momento giusto, capace di incidere anche nelle serate più complicate.

Quest’anno aveva contribuito a portare il Liverpool al ventesimo titolo della sua storia, chiudendo con la prodezza sotto la Kop nel derby di aprile: l’ultimo gol della sua carriera, in quello che è stato anche il campionato dei sogni per il “piccolo ragazzo di Gondomar”.

Una carriera indimenticabile

Jota era arrivato ad Anfield per rafforzare un reparto già stellare, ma aveva saputo imporsi con umiltà e talento. Dopo aver mosso i primi passi al Paços de Ferreira, era passato all’Atlético Madrid, senza esordire, per poi farsi le ossa tra Porto e Wolves. Con questi ultimi aveva conquistato la promozione in Premier e brillato in Europa.

In maglia Reds, in meno di 21 partite era già in doppia cifra, con una tripletta scintillante all’Atalanta in Champions League. Memorabili le sue reti decisive nelle coppe del 2022, quando Liverpool sfiorò un clamoroso quadruple. Nonostante gli infortuni, è sempre stato un punto fermo per Klopp e, quest’anno, per Arne Slot. Ha coronato il suo sogno con il titolo di Premier, la Nations League con il Portogallo e il matrimonio con Rute, madre dei suoi tre figli.

Ora, la maglia numero 20 non potrà essere più vestita da nessun giocatore del Liverpool: un gesto significativo per la memoria di Diogo Jota.