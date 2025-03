Italia senza Dimarco, in dubbio Cambiaso: le possibili soluzioni

La nazionale italiana perde Federico Dimarco, in dubbio Andrea Cambiaso: ecco le possibili soluzioni

L’Italia di Luciano Spalletti si appresta a tornare in campo per la gara di Nations League contro la Germania. Ma senza Federico Dimarco. Mentre resta in dubbio Andrea Cambiaso.

Il difensore dell’Inter, in particolar modo, si è infortunato nel corso della gara giocata contro il Napoli. E non è stato, dunque, convocato da Spalletti.

Ecco dunque quali potrebbero essere le soluzioni che potrebbe apportare il commissario tecnico in vista dei quarti di finale. A partire dalla corsia di destra. Tra i difensori convocati c’è il nome di Giovanni Di Lorenzo, che con la maglia del Napoli occupa il medesimo ruolo di Cambiaso.

Il discorso cambia, ed è molto più ampio, per la corsia di sinistra. Da Calafiori a Ruggeri passando per Udogie: ecco le possibili soluzioni.

Italia senza Dimarco: i possibili scenari

Senza Federico Dimarco, Spalletti potrebbe decidere di schierare Matteo Ruggeri al suo posto. Ma non è l’unica opzione. Sulla corsia di sinistra, infatti, potrebbe esserci spazio per Alessandro Bastoni, che seppur sia un difensore centrale può giocare in quel ruolo.

Lo stesso discorso vale per Riccardo Calafiori: il difensore dell’Arsenal, che ha ben figurato nell’Europeo del 2024 giocato in Germania, potrebbe essere una valida alternativa al calciatore dell’Inter. Ma non è da escludere neanche Destiny Udogie, difensore classe 2002 oggi al Tottenham.