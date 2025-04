Tutti i diffidati delle partite del ritorno dei quarti di Champions League

A una settimana dalle partite d’andata, si torna subito in campo con i quarti di Champions League, con le gare di ritorno che stabiliranno le quattro semifinaliste della competizione.

Proprio in vista delle semifinali, però, è bene dare uno sguardo alla lunga lista dei giocatori che potrebbero saltare il match d’andata, perché in diffida.

Per l’Inter sono ben 6 quelli a rischio, a cui si aggiunge anche Simone Inzaghi. Non sono molti meno per il Bayern Monaco, che arriva a San Siro cin 5 calciatori diffidati.

Più fortunate Barcellona e PSG che, con un piede e mezzo già al prossimo turno, hanno un solo diffidato a testa.

Tutti i diffidati dei quarti di Champions League

Partiamo dall’Inter, che dovrà difendere la vittoria per 2-1 dell’andata contro il Bayern Monaco, ma che ha ben 6 giocatori che salterebbero l’eventuale andata della semifinale in caso di ammonizione. Si tratta di Barella, Bastoni, Dumfries e Darmian, già diffidati, a cui si sono aggiunti Lautaro Martinez e Mkhitaryan col giallo preso all’andata. In più, in diffida c’è anche Simone Inzaghi. Per il Bayern, invece, rischiano Coman, Gnabry, Goretzka, Laimer e Sané. Diffidati molto meno pesanti per Barcellona e PSG, che dovranno difendere il passaggio del turno con i soli Iñigo Martinez e Fabian Ruiz in diffida.

Molto più a rischio le loro avversarie: il Borussia Dortmund ha ben 7 diffidati, l’Aston Villa 4, ma in questi due casi servirebbe un’impresa per il passaggio in semifinale. Nell’ultima grande sfida dei quarti, quella del Bernabeu, l’Arsenal dovrà difendere un vantaggio di 3 reti ma non potrà permettersi di sottovalutare il Real Madrid. I gunners avranno in diffida Rice, uomo partita all’andata, Martinelli, Thomas Partey e Timber. Dall’altra parte rischiano Modric, Endrick, Rudiger, Lucas Vasquez e Vinicius.

Quando scatta la squalifica? Il regolamento

Ma come funzionano le squalifiche? A differenza del campionato, in Champions bastano 3 cartellini gialli per essere squalificati e, perciò, 2 per andare in diffida. Dopo il terzo giallo, si viene squalificati anche per tutte le altre ammonizioni di numero dispari (quinta, settima, nona…).

In tutto il corso del torneo, però, ci sono due momenti in cui i cartellini si azzerano. Il primo è tra la fine dei preliminari e l’inizio della League Phase, il secondo sarà dopo i quarti di finale. Quindi, chi scamperà la squalifica dopo le partite di ritorno vedrà azzerate le sue ammonizioni. Così, salvo espulsioni, non si rischia nemmeno la squalifica per la finale.