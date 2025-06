Napoli, sogno Scalvini: in lista anche Chalobah oltre a Beukema

Il punto sulla difesa del Napoli di Antonio Conte

Il Napoli è una delle squadre italiane più attive sul mercato. Nella giornata di martedì 10 giugno, infatti, Luca Marianucci ha sostenuto le visite mediche con gli azzurri a Villa Stuart.

Ma non è finita qua, poiché la formazione Campione d’Italia sta pensando a come rafforzare ulteriormente la propria rosa, con un occhio di riguardo alla difesa.

Come raccontato nei giorni scorsi, Sam Beukema è un nome che piace al Napoli. Al tempo stesso resta forte l’interesse per un altro difensore del nostro campionato: si tratta di Giorgio Scalvini, ma l’Atalanta non vuole cederlo.

Per la difesa del Napoli, in lista c’è anche il nome di Trevoh Chalobah, centrale inglese classe 1999 del Chelsea.