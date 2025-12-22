Questo sito contribuisce all'audience di

Da Gatti a Škriniar e Dier: la strategia del Milan per la difesa

Gianluca Di Marzio 22 Dicembre 2025
Federico Gatti, difensore della Juventus (imago)
Il punto sulla difesa del Milan

Un obiettivo del Milan per il calciomercato invernale è regalare un difensore a Massimiliano Allegri. I rossoneri si stanno muovendo per capire chi portare a San Siro con la formula del prestito.

Guardando il mercato estero, difficile che l’ex Inter Milan Škriniar possa uscire dal Fenerbahçe. Il difensore slovacco è il capitano della squadra di Istanbul ed è un titolare fisso.

Da capire invece la situazione di Eric Dier del Monaco, che in questo inizio di stagione ha dovuto fare i conti con due infortuni: il primo alla coscia, il secondo al polpaccio. Nell’ultima partita di Ligue 1 – persa per 1-0 in casa dell’OM -, Dier era seduto in panchina per il Monaco.

Infine, un nome che sicuramente piace ad Allegri è quello di Gatti, ma al momento non è una pista percorribile per formule e cifre, se non con qualche scambio di difficile realizzazione. Ma il feeling tra Gatti e Allegri è forte, e bisogna capire l’impiego che l’ex Frosinone avrà con Spalletti quando tornerà a disposizione.