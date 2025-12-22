Da Gatti a Škriniar e Dier: la strategia del Milan per la difesa

Il punto sulla difesa del Milan

Un obiettivo del Milan per il calciomercato invernale è regalare un difensore a Massimiliano Allegri. I rossoneri si stanno muovendo per capire chi portare a San Siro con la formula del prestito.

Guardando il mercato estero, difficile che l’ex Inter Milan Škriniar possa uscire dal Fenerbahçe. Il difensore slovacco è il capitano della squadra di Istanbul ed è un titolare fisso.

Da capire invece la situazione di Eric Dier del Monaco, che in questo inizio di stagione ha dovuto fare i conti con due infortuni: il primo alla coscia, il secondo al polpaccio. Nell’ultima partita di Ligue 1 – persa per 1-0 in casa dell’OM -, Dier era seduto in panchina per il Monaco.

Infine, un nome che sicuramente piace ad Allegri è quello di Gatti, ma al momento non è una pista percorribile per formule e cifre, se non con qualche scambio di difficile realizzazione. Ma il feeling tra Gatti e Allegri è forte, e bisogna capire l’impiego che l’ex Frosinone avrà con Spalletti quando tornerà a disposizione.