Il Valencia torna a sognare grazie a Diego Lopez, il ragazzo scartato da Real Madrid e Barcellona

Passato per il settore giovanile di Real Madrid e Barcellona, Diego Lopez trascina il Valencia fuori dalla zona retrocessione

La speranza del popolo del Mestalla si aggrappa a un ragazzo classe 2002. Diego Lopez trascina il Valencia fuori dalla zona retrocessione dopo un campionato difficile, trascorso per larga parte nella parte calda della classifica. Arrivato in giallorosso nell’estate del 2021, ora si sta prendendo la squadra di Carlos Corberán sulle spalle, per evitare di tornare a vivere l’incubo della Segunda Division dopo 40 anni.

Nel suo passato sia Real Madrid che Barcellona. Furono i Blancos a pescarlo dalle giovanili dello Sporting Gijon nel 2017. Dalle parti di Valdebebas, però, si decise di non credere fino in fondo nel talento del ragazzo originario di Turón. Dopo un’annata complicata, infatti, le Merengues decisero di non confermarlo ne La Fábrica.

Ne approfittò il Barcellona, con Diego Lopez che iniziò il percorso nella Masìa. In blaugrana tre stagioni tra U18 e U19, con un totale di 42 gol. Il classe 2002 divenne il miglior marcatore della sua generazione nei suoi tre anni di permanenza nella Cantera, prima di approdare al Valencia dopo che i dirigenti catalani decisero di non rinnovargli il contratto in scadenza al 30 giugno 2021.

Una decisione inaspettata anche per il ragazzo classe 2002, come ammesso successivamente: “Ho vissuto anni molto buoni al Barcellona, ho incontrato delle persone meravigliose. Mi aspettavo di continuare lì, ma le cose non hanno funzionato” – ha proseguito il talento del Valencia – “Ma non è che mi siano andate male, grazie a questo sto vivendo un sogno. Le cose accadono sempre per una ragione“.

Gol, sogni e record

Un mese di marzo da sogno per Diego Lopez. Quattro gol in altrettante partite in Liga per il classe 2002, che contro il Mallorca ha regalato una vittoria pesantissima alla squadra di Carlos Corberán. Un bel destro che si è infilato sul secondo palo per provare a spazzare le nuvole nere che sin dall’inizio della stagione spaventano il popolo di Mestalla.

Il magic moment del ragazzo andaluso ha contribuito agli 8 punti raccolti dal Valencia in 4 partite. Numeri che hanno allontanato il club dalla zona retrocessione, scongiurando almeno per il momento il rischio di rivivere l’incubo della Segunda Division. Non succedeva dalla stagione 2017-18 che un calciatore dei giallorossi trovasse il gol per quattro volte consecutive, ma Diego Lopez ha deciso di riscrivere il finale di una storia che si stava facendo inquietante per la sua squadra.

Il Real Madrid nel destino di Diego Lopez

Farsi rimpiangere da una squadra come il Real Madrid non è certo facile, ma Diego Lopez ce la sta mettendo tutta per riuscirci. I blancos, dopo averlo scartato nelle giovanili, sembrano essere sempre di più nel destino del classe 2002. Contro le Merengues arrivò il primo gol in Liga, il 21 maggio del 2023, alla prima da titolare al Mestalla. Non da tutti, insomma.

Nel prossimo turno di campionato Diego Lopez e i campioni d’Europa torneranno faccia a faccia, questa volta nella cornice sognata chissà quante volte del Santiago Bernabeu. Se quel gol di oramai due anni fa fu inutile ai fini del campionato, con il Barcellona già campione di Spagna, questa volta in palio c’è sia la lotta per il titolo che quella per la salvezza. Il ragazzo che fu scartato da Real Madrid e Barcellona ora è diventato un eroe, e sogna di completare la missione salvezza con il Valencia.

A cura di Lorenzo Renna