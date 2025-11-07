Le prime parole del nuovo ds rossoblù

Giorno di presentazioni e di prime volte in casa Genoa. Non solo De Rossi: anche il nuovo Chief of Football Diego Lopez ha parlato per la prima volta alla stampa e ai tifosi.

Queste le sue parole: “Siamo qua per dare il benvenuto al nostro nuovo allenatore. Voglio ringraziare la società per questa opportunità. Ho trovato una società strutturata, con identità, e io mi riconosco nei valori dei genoani che ho visto in anni al Ferraris”.

Su Vieira ha aggiunto: “Voglio ringraziarlo per il lavoro svolto, sin da quando è arrivato nonostante fosse un momento di difficoltà. È stato subito capace di vincere e capire le esigenze della squadra”.

Il nuovo Chief of Football ha anche ringraziato Criscito e Murgita: “Si sono presi la responsabilità in un momento di difficoltà e abbiamo vinto anche grazie a loro e al loro amore per questo club”.

Genoa, Diego Lopez sulla scelta di De Rossi

Sulla scelta di De Rossi ha poi spiegato: “Daniele è stato scelto per due motivi. Il primo è l’uomo, ha una voglia immensa di fare un gran lavoro e capisce molto bene cosa significano questa piazza, questa maglia e questa tifoseria. Ha mantenuto questa attitudine anche come Mister”.

Diego Lopez ha poi parlato della seconda ragione: “Poi il Daniele allenatore, che capisce molto bene come lavorare con la squadra e coi singoli giocatori. Lo ringrazio e gli faccio un grande ‘in bocca al lupo’”.