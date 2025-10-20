Infortunio alle costole per Diego Forlan nel corso di un match amatoriale: le condizioni dell’ex Inter e Atletico Madrid

Paura per Diego Forlan. L’ex attaccante uruguaiano, che in Italia ha vestito la maglia dell’Inter, si è fratturato tre costole durante una partita della Liga Universitaria de Deportes, campionato amatoriale over 40, dove veste la maglia dell’Old Boys.

Il classe ’79 si è infortunato nel derby contro l’Old Christians, vinto per 4-1 proprio dalla squadra dell’ex Inter e Atletico Madrid, autore di una doppietta.

L’infortunio è arrivato a seguito di un colpo molto forte, ma le sue condizioni non sono preoccupanti. Le sue condizioni di salute non sono preoccupanti.