Il Cholo Simeone sul figlio Giovanni: “Dà tutto, sono contentissimo per il suo gol”

Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, ha commentato il primo gol in granata del “Cholito” nel match tra Torino e Roma

Un allenatore che si complimenta con l’attaccante, un papà che applaude al gol del figlio. Ai microfoni di Sky Sport, l’allenatore dell’Atletico Madrid Diego Simeone ha commentato la prima rete in granata del figlio Giovanni.

La scorsa domenica 14 settembre, il “Cholito” ha deciso la sfida dell’Olimpico tra Roma e Torino. Con un gran gol in area, l’attaccante argentino ha regalato al Toro i primi 3 punti della stagione.

Il gol, bello e decisivo, non è sfuggito all’attenzione del “Cholo”. L’allenatore dell’Atletico Madrid, impegnato oggi 17 settembre contro il Liverpool in Champions League, si è complimentato con il figlio.

Per Giovanni Simeone si tratta del primo gol dal suo arrivo al Torino. Nei match contro Inter e Fiorentina l’argentino non ha brillato. La pausa nazionali ha ricaricato il figlio d’arte che ha sfruttato la partita contro la Roma per sbloccarsi con la sua nuova squadra.

Le parole del “Cholo” Simeone sul figlio Giovanni

Diego ha commentato la prestazione del Torino e del figlio Giovanni contro la Roma. L’allenatore si è complimentato con Simeone per i progressi fatti nella sua carriera. Ecco le parole del “Cholo”:

“Giovanni ha giocato con la Roma, la squadra ha fatto una partita molto intelligente e Giovanni ha fatto un gol straordinario. Sono contentissimo per lui, ha fatto un cambio nella sua vita di testa e di cuore, è un ragazzo che dà tutto. Sono contento, al di là di essere suo papà, per il gol che ha fatto domenica” .