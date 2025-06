Dida: “Contento di avere Ancelotti alla guida del Brasile. L’Italia aveva bisogno di uno come Gattuso”

Dida (Imago)

Dida, ex portiere del Milan e del Brasile, ha parlato dei nuovi incarichi di Ancelotti, Gattuso e Allegri ai microfoni di Sky Sport

“Ancelotti può fare bene al Mondiale, l’Italia invece aveva bisogno di uno come Gattuso”: direttamente da Forte Village, dove si trova per un torneo di padel, Dida ha parlato ai microfoni di Sky Sport dei nuovi Commissari Tecnici di Brasile e Italia, che conosce molto bene.

L’ex portiere del Milan ha prima elogiato Carlo Ancelotti, non nascondendo la propria gioia per vederlo finalmente sulla panchina verdeoro, e ha poi augurato il meglio al suo ex compagno di squadra Rino Gattuso.

Oltre a questo, poi, il classe ’73 ha anche parlato della situazione del club rossonero e della scelta di Allegri come nuovo allenatore.

Di seguito le sue parole: “È piacevole sapere che Ancelotti finalmente sia diventato il CT del Brasile, perché lui è un bravissimo allenatore che ha vinto tutto. Tutti noi brasiliani siamo veramente contenti, anche per i risultati ottenuti fin qui. Stiamo migliorando piano piano, ora abbiamo altre due sfide di qualificazione in cui si possono provare nuove cose. Noi siamo forti ma non stiamo vivendo un bel periodo, lui però può fare bene al Mondiale“.

Le parole di Dida

Su Allegri ha detto: “Al Milan lo vedo bene, il cambiamento scelto dal club è stato importante. Lui ha già vinto con il Milan, sa le responsabilità che porta allenare una squadra del genere. Sicuramente avrà del tempo per prepararsi, così può puntare a vincere il campionato e a tornare in Champions League“.

E infine, non potevano mancare delle parole per Rino Gattuso, nuovo CT della Nazionale: “Sono contento anche per lui, che è un amico e con cui ho vinto tanto insieme. Lui è cresciuto tanto, ora ha una buona opportunità di dimostrare la sua grinta. La Nazionale ha bisogno di una persona con la sua personalità, che esigerà tanto dai calciatori. Gli faccio tanti auguri, spero che lui faccia valere la sua forza e possa portare l’Italia al Mondiale“.