Juan Jesus dopo Juve-Napoli: “Ho commesso un errore e mi prendo la responsabilità”

Juan Jesus decisivo nel 2-0 della Juventus contro il Napoli: le parole del brasiliano sui propri social dopo l’errore

Il big-match della ventiduesima giornata tra Juventus e Napoli è terminato con il risultato di 3-0 per i bianconeri.

Le reti portano le firme di David, Yildiz e Kostic. Il gol del turco, però, è stato favorito da un errore di Juan Jesus. Al termine della partita, il difensore brasiliano ci ha tenuto a mandare un messaggio ai tifosi azzurri con un post su Instagram.

“Quella di oggi è una sconfitta che fa male. Ho commesso un errore e mi prendo la responsabilità. Ma non mi nascondo: ci mettevo la faccia prima e la metto anche adesso. Forza Napoli Sempre“.