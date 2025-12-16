Dumfries dopo l’intervento: “È stato un mese duro, ma il peggio è alle spalle”

Le parole di Denzel Dumfries dopo l’operazione

Nella giornata di martedì 16 dicembre, Denzel Dumfries si è sottoposto a un’operazione alla caviglia sinistra.

Il laterale olandese nerazzurro si è infortunato nel corso della gara di Serie A contro la Lazio dello scorso 9 novembre, vinta dai ragazzi di Cristian Chivu per 2-0. Decisivi i gol di Lautaro e Bonny.

Nel secondo tempo della partita, Dumfries ha rimediato un brutto infortunio alla caviglia sinistra. Un problema che ha costretto il calciatore a operarsi. Dopo l’intervento, l’ex PSV Eindhoven ha pubblicato un messaggio sui propri social.

Il classe 1996 ha scritto sotto un post pubblicato su Instagram: “L’operazione è andata bene. È stato un mese duro con tante emozioni, ma sono contento che il peggio sia alle spalle. Ora completamente concentrato sul recupero e farò del mio meglio per tornare in campo il prima possibile!“.