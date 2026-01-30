Roberto De Zerbi resta all’Olympique Marsiglia: a confermarlo è lo stesso allenatore

Il percorso dell’Olympique Marsiglia in Ligue 1 è molto positivo, forte del terzo posto in classifica con 38 punti guadagnati.

Non si può dire lo stesso di quanto fatto nelle 8 partite della League Phase di Champions, che ha visto l’OM arrivare 25esima, appena fuori dai primi 24 posti.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione della partita contro il Paris FC, Roberto De Zerbi è tornato a parlare dell’eliminazione in Champions per mano del Club Brugge: “Penso di avere la forza per stare qui altri 5/6 anni. Abbiamo fatto il punto con Longoria e Benatia. Non c’è stato da confermare se resto o meno: ci siamo detti le cose su come ripartire. Ieri (giovedì, ndr) non ho diretto l’allenamento perché non stavo bene e stavo studiando il Paris“.

E ancora: “Se una squadra ha così tanti alti e bassi, a me hanno insegnato a prendermi le responsabilità e metterci la faccia. Marsiglia è il posto ideale per me, l’ho certata e voluta fortemente. Ora cerco di tenermela stretta“.