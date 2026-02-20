De Sciglio: “Mi hanno comunicato che non sarei stato ‘di aiuto immediato'”

Saltato il trasferimento di De Sciglio all’Hradec Králové: il difensore spiega cos’è accaduto con un messaggio sui propri social

La carriera di Mattia De Sciglio sarebbe potuta proseguire in Repubblica Ceca.

Il difensore ex Juventus, Milan ed Empoli tra le altre sembrava essere prossimo alla firma con il Hradec Králové ma, dopo le visite mediche, il club ha preferito di non mandare in porto l’operazione.

A distanza di poche ore dal mancato trasferimento in Repubblica Ceca, Mattia De Sciglio ha rivelato quanto successo con un posto su l proprio profilo Instagram: “In merito a quanto recentemente accaduto con l’FC Hradec Králové, ritengo doveroso intervenire per tutelare la mia immagine professionale e la piena integrità delle mie condizioni fisiche, che sono certificate con insistenza dai referti medici ufficiali“.

Le dichiarazioni di De Sciglio sui propri social: “Sono stato contattato con insistenza dal club e, nel corso delle settimane successive, ho ricevuto più versioni del contratto, spesso incomplete o con dettagli da integrare. Nonostante ciò, ho sempre mantenuto massima disponibilità e professionalità“.

Hradec Králové, saltato l’arrivo di De Sciglio: la versione del difensore

“Mi sono sottoposto a tutte le visite mediche richieste, superandole con esito positivo, oltre a ulteriori controlli approfonditi. Ho trascorso tre giorni in Repubblica Ceca e svolto due allenamenti completi con la squadra, lavorando regolarmente e senza alcuna limitazione.

In modo del tutto inatteso, mi è stato successivamente comunicato che non sarei stato ritenuto “di aiuto immediato”. Una valutazione che sorprende, soprattutto alla luce delle settimane di confronto, delle verifiche effettuate e dell’idoneità medica accertata“.

“Respingo con assoluta fermezza qualsiasi riferimento o insinuazione relativa ai test medici: i fatti sono oggettivi e documentabili.

Il rispetto reciproco, la trasparenza e la correttezza dovrebbero rappresentare la base di ogni rapporto professionale. Quanto accaduto non rispecchia tali principi. Mi auguro che situazioni simili non si ripetano, né nei miei confronti né verso altri professionisti. Perché ognuno ha diritto di lavorare secondo le proprie possibilità in un contesto di serietà, educazione e rispetto“.