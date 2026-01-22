“Dibu” Martinez, dalla parata mondiale al possibile futuro in nerazzurro

Dopo il trionfo in Qatar, Dibu Martínez è diventato un riferimento tra i pali: ora l’interno osserva da vicino per il dopo Sommer.

Da portiere per caso a giocatore chiave dell’Albiceleste: Emiliano “Dibu” Martínez, il campione mondiale ora può giocare in Serie A. I nerazzurri sono infatti lavoro per individuare l’erede di Yann Sommer e guardano con attenzione al profilo dell’argentino, oggi leader assoluto dell’Aston Villa. Un interesse concreto, confermato dai primi contatti avviati a Milano. La dirigenza ha incontrato l’agente e il fratello del giocatore per sondare le condizioni di un’operazione su base biennale.

La carriera di Martínez ha vissuto un’impennata clamorosa al Mondiale 2022. In Qatar è stato decisivo ai rigori contro l’Olanda e monumentale nella finale con la Francia: parata prodigiosa su Kolo Muani e intervento vincente su Coman dal dischetto. Da eroe improvviso a figura chiave dell’Albiceleste, il Dibu si è imposto con carisma e personalità, diventando una delle immagini più potenti di quella spedizione trionfale.

Ma Martínez non è solo un uomo da Nazionale. Dal 2020, anno in cui è passato all’Aston Villa, ha costruito una carriera solida in Premier League. Ha superato quota 200 presenze complessive con il club tra campionato e coppe, confermandosi una garanzia tra i pali. Nella stagione d’esordio ha registrato 15 clean sheet, eguagliando il record del club detenuto da Brad Friedel, e vincendo il premio di Supporters’ Player of the Season.

Al rendimento di squadra ha abbinato una bacheca personale di tutto rispetto. Ha vinto il Golden Glove alla Copa América 2021, è stato eletto miglior portiere del Mondiale 2022 e ha replicato il riconoscimento continentale alla Copa América 2024. A livello globale ha trionfato due volte come The Best FIFA Men’s Goalkeeper (2022 e 2024) e ha conquistato due Trofei Yashin consecutivi (2023 e 2024). Eppure, con umiltà, ricorda sempre: “Vincere con il club è importante, ma il punto più alto della mia carriera resta giocare per l’Argentina“.

L’impatto dopo il Mondiale: Villa, Premier e leadership

La stagione 2023/24 ha certificato il salto definitivo. Martínez ha guidato l’Aston Villa a uno storico quarto posto in Premier League, regalando al club la qualificazione alla Champions League. Le sue parate sono entrate nell’immaginario collettivo: quella su Nottingham Forest a dicembre 2024 gli è valsa il premio di “Save of the Month”, seguita dalla parata di testa in area che gli ha consegnato il titolo di “Save of the Season” nel 2025.

La risposta del club non si è fatta attendere: rinnovo fino al 2029 e centralità assoluta nel progetto. Anche a 33 anni, Martínez continua a offrire prestazioni di altissimo livello. Nella stagione 2025/26 ha già messo insieme 21 presenze in Premier con 6 clean sheet, mentre in Nazionale resta intoccabile. Il gesto tecnico contro il Nottingham continua a rimbalzare in tutto il mondo: è tra le parate più spettacolari degli ultimi anni.

Dibu Martinez, portiere dell’Aston Villa

Inter, mercato e curiosità: perché il Dibu resta una pista concreta

L’Inter non vuole farsi trovare impreparata per il post-Sommer e ha individuato in Emiliano Martínez un candidato ideale. I recenti colloqui con l’entourage (il fratello e l’agente) a Milano sono serviti a tastare il terreno: esperienza internazionale, carisma e solidità lo rendono perfettamente in linea con il profilo ricercato dalla dirigenza. Resta da capire se ci saranno le condizioni giuste per un’eventuale intesa, ma il fascino e la credibilità del progetto nerazzurro potrebbero rivelarsi fattori determinanti.

Oltre al rendimento in campo, il Dibu porta con sé un’identità forte e riconoscibile. Il suo soprannome nasce dal cartone animato argentino Mi familia es un dibujo, in cui il protagonista aveva le lentiggini proprio come lui da bambino. Lionel Messi lo ha definito “un fenomeno“ dopo la semifinale della Copa América 2021, e Martínez ha continuato a dimostrarlo con i fatti: dalla stagione 2024/25 ha scelto il numero 23, lo stesso che indossa anche in Nazionale. Con l’Argentina vanta 36 clean sheet in 50 presenze, una percentuale del 72% che lo colloca tra i migliori al mondo. E se il trasferimento del 2020 lo ha reso il portiere argentino più costoso della storia, oggi è anche autore della sua autobiografia Dibu Martínez: pasión por el fútbol, racconto di un ragazzo di Mar del Plata diventato leader, simbolo e leggenda. L’Inter lo sa, e osserva.

A cura di Mariapaola Trombetta