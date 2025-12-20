Lesione del bicipite femorale della coscia destra per Assane Diao: l’attaccante del Como salta la Coppa d’Africa.

Assane Diao non prenderà parte alla prossima Coppa d’Africa. La Federazione calcistica senegalese ha annunciato ufficialmente l’assenza dell’ala sinistra del Como dal torneo continentale, al via domenica in Marocco, a causa di un infortunio alla coscia destra.

Il problema fisico è stato riportato dall’esterno durante la sfida di Serie A tra Como e Roma, disputata il 15 dicembre e terminata con la vittoria giallorossa per 1-0. Costretto a lasciare il campo al 37’, Diao aveva immediatamente fatto scattare l’allarme in casa Senegal, con lo staff medico dei Leoni di Teranga che ha avviato gli accertamenti del caso.

Gli esami medici sostenuti il 19 dicembre hanno confermato una lesione al bicipite femorale della coscia destra, rendendo impossibile la convocazione del giocatore per la Coppa d’Africa, in programma dal 21 dicembre al 18 gennaio. Una notizia che pesa sia per il Senegal, che perde un’opzione offensiva importante, sia per il Como, che dovrà ora gestire con attenzione i tempi di recupero del proprio esterno.

Nel comunicato ufficiale, la Federazione senegalese ha spiegato: “Infortunatosi con la sua squadra il 15 dicembre, Assane Diao si è sottoposto a esami medici il 19 dicembre, che hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale destro. Il giocatore è escluso dalla Coppa d’Africa del 2025”.