Como, infortunio per Diao dopo uno scatto: cosa è successo
Il Como perde un pezzo importante nel corso del primo tempo contro la Roma: al 36′ Fabregas è obbligato a sostituire Diao
Brutte notizie per Cesc Fabregas: al 35′ minuto il Como è stato obbligato a sostituire per infortunio Assane Diao.
Il calciatore biancoblu si è fatto male dopo essersi resto protagonista di uno scatto dalla sua area di rigore fino a quella giallorossa.
Al momento del cambio il classe 2005 è uscito piangendo dal camp. Al suo posto è entrato Douvikas.