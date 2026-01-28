Inter-Diaby, c’è fiducia per chiudere. Poi si continuerà a trattare per Perisic
L’Inter, dopo l’impegno in Champions, continua a lavorare sul mercato: in entrata si trattano Diaby e Perisic
Nelle prossime ore l’Inter forzerà per provare ad arrivare a Moussa Diaby, attaccante dell’Al-Ittihad.
Dopo la conferma dell’interesse del club arrivata anche dal presidente nerazzurro Giuseppe Marotta a Sky Sport, le prossime 24/48 ore potrebbero essere decisive per capire la fattibilità della trattativa.
Operazione che non preclude quella di Perisic del Psv. Anzi, l’Inter dopo l’eliminazione del club olandese dalla Champions League riaprirà il tavolo delle trattative.
In uscita c’è invece Asllani, molto vicino ad andare al Besiktas in prestito con diritto di riscatto.