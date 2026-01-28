All’Inter per la fascia destra piace anche Moussa Diaby dell’Al-Ittihad, in passato ha già segnato una doppietta ai nerazzurri: ecco chi è

L’infortunio di Dumfries ha lasciato un vuoto sulla fascia destra dell’Inter. Un vuoto che il club sta cercando di colmare anche in sede di mercato, visto che l’unica opzione rimasta a Chivu in quel ruolo è Luis Henrique e a una squadra con tanti impegni come l’Inter servono delle alternative.

Il nome nuovo che è entrato in queste ultime ore nell’elenco obiettivi dei nerazzurri è quello di Moussa Diaby. Si tratta di un esterno offensivo di proprietà dell’Al-Ittihad che, nonostante i soli 26 anni, vanta però già delle esperienze di spessore anche in Bundesliga e Premier League.

L’esterno classe 1999 è nato a Parigi da una famiglia di origini del Mali ed è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del PSG. La sua prima esperienza all’estero non è stata però in Germania o in Inghilterra – dove è diventato noto a tutti -, bensì in Italia. Nella seconda metà della stagione 2017/18, Diaby fu tra i tesserati del Crotone: la società calabrese prelevò in prestito dal club parigino quello che era ancora soltanto un talento molto promettente di appena 18 anni.

Nella sua avventura italiana, Diaby conta però solamente due presenze in Serie A (contro Genoa e Juventus) e altre due nel campionato Primavera 2, durante le quali raccolse anche un gol e un assist nella sfida contro il Foggia.

L’amicizia con Fofana e le caratteristiche tecniche dell’esterno francese

Se dovesse firmare con l’Inter, Diaby sfiderebbe – in una partita molto sentita come il derby della Madonnina – un suo amico di lunga data come Youssouf Fofana. Il mediano del Milan è infatti dello stesso anno (1999) dell’esterno ex Crotone, tutti e due sono nati a Parigi e da bambini hanno giocato insieme nel settore giovanile dell’Espérance Paris, facendo poi percorsi diversi una volta arrivate le prime chiamate dai club professionistici.

Diaby potrebbe giocare nell’Inter come esterno nel centrocampo a cinque per cercare di sfruttare al massimo la sua qualità migliore: la velocità. Si tratta di un ruolo un po’ inedito per lui, visto che ha giocato quasi sempre da ala offensiva oppure in rare occasioni da trequartista. Come già accaduto con Luis Henrique, Chivu è pronto a lavorare per trovare l’intesa di squadra e i giusti meccanismi, in modo da avere un giocatore molto veloce sulla fascia. L’esterno francese, alto 170 centimetri, in carriera vanta ben 71 gol e 93 assist nei campionati professionistici e potrebbe quindi diventare un’arma in più per i nerazzurri anche a livello di creazione di occasioni pericolose.

I consigli di Mbappé e la doppietta contro l’Inter: la carriera di Moussa Diaby

Il momento di maggior risalto della carriera di Diaby ha avuto a che fare con le esperienze al Bayer Leverekusen (dal 2019 al 2023) e all’Aston Villa (stagione 2023/24). In questo periodo è riuscito a raccogliere anche 11 gettoni con la nazionale francese e l’Al-Ittihad per acquistarlo dal club inglese, un anno e mezzo fa, sborsò ben 60 milioni di euro.

Come detto, una delle doti principali di Diaby è la sua rapidità. Per migliorarsi e diventare sempre più incisivo ha spesso fatto sfide di velocità con i suoi compagni di squadra, come con Frimpong ai tempi del Bayer Leverkusen. Un giocatore che però gli ha saputo dare i consigli giusti per sfruttare al meglio questa sua abilità è stato il connazionale Kylian Mbappé. Lo ha svelato lo stesso calciatore ex Crotone: “Ho cercato di usare i suoi consigli e sono migliorato, dovevo imparare quando c’è bisogno di usarle al meglio la mia velocità. Crescendo conosci meglio il tuo corpo e la tua mente. Mi ha aiutato con il mio posizionamento e anche nella fiducia in me stesso. Chi è più veloce? Lui (ride, ndr)”.

Una delle prime gare che il francese ha giocato con la maglia dell’Al-Ittihad è stata proprio contro l’Inter a inizio agosto 2024. I nerazzurri, allora allenati da Simone Inzaghi, sfidarono la formazione araba a Monza in un test amichevole e a vincere 0-2 fu la squadra saudita grazie a una doppietta proprio di Moussa Diaby che fece vedere al pubblico nerazzurro tutta la sua qualità con il pallone e soprattutto le sue grandi corse sulla fascia destra. Chissà se adesso saranno i tifosi dell’Inter a poter festeggiare per le sue giocate a San Siro.

A cura di Federico De Milano