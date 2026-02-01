Niente Inter per Diaby: il PIF non apre alla cessione del francese
Nessuna apertura da parte del PIF: Moussa Diaby non andrà all’Inter
Il PIF non apre alla cessione di Moussa Diaby, nonostante il tentativo in extremis da parte dell’Inter.
L’ala destra francese classe 1999 non proseguirà quindi la propria carriera in nerazzurro.
Diaby ha già disputato la Serie A, con la maglia del Crotone nella stagione 2017/18. Poi Paris Saint-Germain, Bayer Leverkusen e quindi Aston Villa nell’estate 2023.
Dopo un anno a Birmingham, il francese si è trasferito in Arabia Saudita, dove gioca la SPL con la maglia dell’Al-Ittihad.