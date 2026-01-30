Inter, proseguono i contatti per Diaby: si lavora per il via libera del Fondo PIF
L’Inter continua a lavorare per Diaby: proseguono i contatti per arrivare al via libera finale del Fondo PIF. Il giocatore spinge
L’Inter continua a lavorare per Diaby. Proseguono i contatti per arrivare all’ex Bayer Leverkusen, che continua a spingere per tornare in Europa. Manca, invece, il via libera del Fondo PIF.
Oggi può essere il giorno da dentro o fuori per il francese, soprattutto per quanto riguarda le tempistiche dell’affare.
Fin dai primi interessamenti il giocatore aveva espresso la sua volontà di poter ritornare in Europa.