Inter, proseguono i contatti per Diaby: si lavora per il via libera del Fondo PIF

Gianluca Di Marzio 30 Gennaio 2026
Moussa Diaby, Al-Ittihad (IMAGO)
L’Inter continua a lavorare per Diaby: proseguono i contatti per arrivare al via libera finale del Fondo PIF. Il giocatore spinge

L’Inter continua a lavorare per Diaby. Proseguono i contatti per arrivare all’ex Bayer Leverkusen, che continua a spingere per tornare in Europa. Manca, invece, il via libera del Fondo PIF.

Oggi può essere il giorno da dentro o fuori per il francese, soprattutto per quanto riguarda le tempistiche dell’affare.

Fin dai primi interessamenti il giocatore aveva espresso la sua volontà di poter ritornare in Europa.

 