Bologna, Di Vaio: “Immobile sarà il nuovo acquisto di gennaio”

I commenti di Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, prima della partita di Europa League contro il Celta Vigo

Dopo aver vinto 4-1 contro il Salisburgo nella quinta giornata di Europa League, il Bologna sfida in trasferta il Celta Vigo.

Prima del fischio d’inizio, il ds rossoblù Di Vaio ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport: “Davanti abbiamo abbondanza e la possibilità di rotare la formazione. Dietro siamo corti, stasera abbiamo la necessità di schierare un difensore sinistro al centro. Speriamo di poter fare una grande gara, e centrare il nostro obiettivo“.

Marco Di Vaio ha aggiunto: “Non pensiamo alla prossima, andiamo avanti gara per gara. Lo scorso anno giocavamo in Champions, è la nostra mentalità pensare partita dopo partita. Italiano ha schierato la migliore formazione per questa partita. Da domani penseremo alla Juventus“.

Sul mercato di gennaio: “Prima del mercato c’è tanto da fare. Ne parleremo con l’allenatore, ci faremo trovare pronti per ogni occasione“.

H aggiunto: “Questa squadra ha dimostrato di poter essere all’altezza anche ogni 3 giorni. Quando perdi giocatori importanti in ogni reparto è difficile ma normale. Sappiamo che fa parte di questo momento dell’anno, gli infortuni non ci hanno aiutato ma non siamo preoccupati dal triplice impegno. L’esperienza del nostro allenatore ci aiuta. Il fatto di giocare il giovedì non aiuta, però facciamo sì che diventi un’occasione per crescere e provare a essere competitivi fino alla fine dell’anno“.

Ha concluso l’intervista parlando di Immobile: “Sarà il nuovo acquisto di gennaio. Ciro potrà aiutare gli altri dentro e fuori dal campo. Modificare la lista? Vedremo, puntiamo a passare il turno e sarà un problema del futuro anche in base alle necessità della squadra e dell’allenatore. Ciro è sicuramente un giocatore importante“.