Bologna, Di Vaio: “Bisognerà fare attenzione e avere rispetto”

Marco Di Vaio (IMAGO)

Le parole del direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio prima del match di ritorno dei playoff di Europa League contro il Brann

“È da tre giorni che Italiano prepara la partita e dice ai ragazzi di stare attenti, di fare attenzione e di dare grande rispetto a questa squadra perché all’andata, nonostante il risultato importante, loro hanno fatto una buona partita. Oggi sicuramente saranno più rodati saranno più pronti. Adesso abbiamo passato il messaggio di quello che sta succedendo a Firenze, quindi non bisogna sentirsi assolutamente appagati perché l’Europa è una brutta bestia e quindi ti può sorprendere in qualsiasi momento il livello è molto alto e bisogna fare una grandissima prestazione soprattutto portando grandi rispetto a a questa squadra” : Di Vaio presenta così il match tra Bologna e Brann, molto importante per il cammino europeo dei rossoblù.

La squadra di Italiano si gioca il passaggio del turno dopo l’1-0 dell’andata, perciò sarà importante puntare alla vittoria nel doppio confronto.

Oltre a presentare il match, il direttore sportivo del Bologna ha proseguito: “Io ho fatto l’attaccante e so benissimo che quando giocavo bene aiutavo molto la squadra a fare una buona partita, di questo siamo consapevoli di tutti sono consapevoli e ci punta molto anche il nostro allenatore responsabilizzando soprattutto gli attaccanti centrali. Nel nostro gioco sono fondamentali. Castro in queste ultime 3-4 partite è tornato ai suoi livelli e speriamo che anche Dallinga possa tornare a far bene il più presto possibile. Avere più possibilità di cambio e mantenere lo stesso livello per noi, per il nostro gioco e per il nostro allenatore è molto importante”

Di seguito le sue dichiarazioni complete.

Bologna, le parole di Di Vaio

Marco Di Vaio ha proseguito: “Modulo? È stato molto bravo l’allenatore a rendersi conto che le cose purtroppo non stavano andando nel verso giusto. Ha deciso di tornare ai tre centrocampisti con una pressione un po’ leggermente ritardata e un po’ più ragionata per ritrovare compattezza, che era la cosa che c’era mancata. La squadra ne ha trovato giovamento e vedremo se riusciremo a dare continuità stasera e lunedì a Pisa. Sono tutte partite fondamentali per andare avanti in Europa“.

Infine ha concluso: “Orso è imprevedibile. Ricky è un può passare da un momento così, che sembra di difficoltà, e tirare fuori il gioiello. Per noi è un punto di riferimento sia dentro lo spogliatoio che in campo. Il nostro gruppo è di buon livello secondo noi, lo hanno dimostrato i ragazzi e quindi sono tutti importanti, Orso in primis perché è quello che fa più gol e da noi che è un giocatore più rappresentativo. Io mi aspetto una reazione molto presto da parte di Riccardo perché è sereno e tranquillo e anche in questo momento dove sta segnando di meno ha la consapevolezza che può essere decisivo in qualsiasi momento“.