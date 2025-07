Il punto di Marco Di Vaio sul mercato del Bologna

Arrivati a metà luglio e con l’inizio dei ritiri precampionato, è già tempo di un primo bilancio sul calciomercato in vista della prossima stagione.

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo Marco Di Vaio ha fatto il punto sul mercato fatto fin qui dal Bologna.

Tra i nomi di cui ha parlato per quanto riguarda le entrate, oltre ai già certi Immobile e Bernardeschi, il ds rossoblù ha parlato di Tommaso Pobega.

Per quanto riguarda le possibili uscite, invece, ha commentato la situazione che riguarda Dan Ndoye, su cui ci sono Napoli e Nottingham Forest. Di seguito le sue parole.

Bologna, Di Vaio: “Pobega? Stiamo provando a riprenderlo in maniera definitiva”

Di Vaio ha iniziato parlando degli arrivi di Immobile e Bernardeschi: “Abbiamo portato un po’ di esperienza. Abbiamo pensato di prendere due ragazzi con grande voglia di rientrare in Italia e di puntare sulle loro motivazioni. Qua in Italia li conoscono tutti, vedremo cosa dirà il campo. Immobile? Gli ho raccontato cosa hanno vissuto tanti nostri colleghi in precedenza, come Gilardino e Signori“.

Sui possibili arrivi, il primo nome è quello di Tommaso Pobega, rientrato al Milan dopo la fine del prestito in rossoblù: “Pobega è un’idea. Tommaso lo abbiamo conosciuto bene lo scorso anno, stiamo provando a imbastire col Milan la possibilità di riprenderlo in maniera definitiva“.

Di Vaio: “Ndoye? Stiamo parlando della possibilità di prolungare il contratto”

Di Vaio ha poi parlato di Ndoye, confermando però che non ci sono offerte ufficiali per lui: “Il ragazzo ha apprezzamenti ma non in maniera ufficiale. Stiamo parlando con lui della possibilità di poter prolungare e migliorare il suo contratto, c’è la sua apertura e siamo contenti di questo. Vedremo cosa ci dirà la seconda parte del mercato, ma vogliamo mantenere la struttura e rimanere competitivi anche il prossimo anno“.

Infine, ha smentito le voci su altri possibili nomi in entrata: “Asllani? Se andiamo dietro a tutto quello che scrivono facciamo la serata qua. Siamo concentrati su noi stessi e su quello che potremo dare all’allenatore. Non dovremo fare molti movimenti, siamo molto vigili su tutto ma siamo contenti della squadra che abbiamo“.