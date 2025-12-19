Bologna, Di Vaio su Castro: “Ha la fortuna di allenarsi con un attaccante come Ciro”

Le parole di Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, prima della partita contro l’Inter

È il Napoli la prima finalista di Supercoppa, dopo aver battuto il Milan nella serata di giovedì 18 dicembre. Ora, tocca a Bologna e Inter contendersi l’ultimo posto per la finale.

La squadra rossoblù arriva dalla sconfitta in campionato contro la Juventus, con i bianconeri che l’hanno spuntata per 0-1 al Dall’Ara. I nerazzurri, invece, hanno trovato i 3 punti a Marassi contro il Genoa.

Prima della partita, Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset.

Di seguito le sue parole.

L’intervista di Di Vaio prima di Bologna-Inter

Di Vaio ha subito parlato delle sensazioni della squadra in attesa del fischio d’inizio: “C’è tensione, c’è voglia di fare una grande gara e c’è tanta aspettativa da parte di tutta la squadra. Affrontiamo la squadra più in forma del campionato e speriamo di fare una grande gara“. E ancora: “Siamo qua, ce la vogliamo godere. Ci siamo guadagnati questa partita e vogliamo onorare al meglio questa competizione“.

Il ds rossoblù ha poi parlato di castro: “È un ragazzo che ha grande fame, vuole imparare tutti i giorni. Ha la fortuna di allenarsi con un grande attaccante come Ciro, io gli do qualche consiglio ma la cosa più importante è che ruba con gli occhi ciò che fa Ciro e lo applica. È un ragazzo giovane che si sta facendo largo e sa benissimo che il lavoro lo aiuterà ad andare lontano“.